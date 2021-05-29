Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе

Москва, 29 мая. Погода в Москве улучшится в начале следующей недели. Дожди прекратятся, а температура начнет расти, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Облачная погода сохранится, однако осадки ко вторнику прекратятся. Проливные дожди закончатся уже 29 мая.

«Во второй половине воскресенья начнет расти давление, и это приведет к тому, что существенных осадков ожидать не приходится», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что тепла в последние дни весны москвичам ждать не придется. В ближайшие несколько дней, по словам Вильфанда, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал о погоде на Европейской части России в конце мая. Температура воздуха почти во всех регионах будет близка к привычным майским показателям.