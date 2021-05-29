Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине

Москва, 29 мая. Водители нередко используют пищевое подсолнечное масло для удаления с корпуса машины остатков наклейки. Помимо этого продукт может быть полезен и в других целях.

Растительное масло достаточно на пять-семь минут нанести на поверхность с остатками клея, после чего убрать их с помощью ветоши. Жидкость также можно в равной пропорции смешать с лимонной кислотой, сбрызнуть тряпку и протереть ей пластик. Это действие способно вернуть поверхности былой блеск. Этим же способом можно дать вторую жизнь кожаным креслам.

Автоэксперты ранее дали советы по продлению срока службы двигателя. Регулярная езда на малых оборотах может навредить мотору.