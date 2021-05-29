Лошадь усыпили после столкновения с легковым авто на трассе в Башкирии

Уфа, 29 мая. Водитель легковой иномарки Toyota допустил столкновение с гужевой повозкой на одной из дорог Башкирии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Пострадавшими в результате дорожного происшествия стали пять человек. Что касается лошади, то прибывшие на место специалисты приняли решение усыпить животное.

По уточненным данным, все произошло в Мечетлинском районе на одном из участков дороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово. Известно, что конная повозка с людьми возвращалась с местного конкурса «Поющая деревня».

«По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у 65-летней женщины травматическая ампутация стопы. Гужевое животное также травмировано, усыплено», — отмечается в сообщении местного управления ГИБДД.

Ранее стало известно о госпитализации пассажиров и водителей Toyota Avensis и Lada Kalina после серьезного ДТП в башкирском Белебее. По данным следствия, виновником аварии стал 44-летний водитель японского автомобиля. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновения с отечественной легковушкой.