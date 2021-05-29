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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
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Лошадь усыпили после столкновения с легковым авто на трассе в Башкирии

Происшествия
Лошадь усыпили после столкновения с легковым авто на трассе в Башкирии
pixabay.com  /  PixelwunderByRebecca

Уфа, 29 мая. Водитель легковой иномарки Toyota допустил столкновение с гужевой повозкой на одной из дорог Башкирии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Пострадавшими в результате дорожного происшествия стали пять человек. Что касается лошади, то прибывшие на место специалисты приняли решение усыпить животное.

По уточненным данным, все произошло в Мечетлинском районе на одном из участков дороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово. Известно, что конная повозка с людьми возвращалась с местного конкурса «Поющая деревня».

«По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у 65-летней женщины травматическая ампутация стопы. Гужевое животное также травмировано, усыплено», — отмечается в сообщении местного управления ГИБДД.

Ранее стало известно о госпитализации пассажиров и водителей Toyota Avensis и Lada Kalina после серьезного ДТП в башкирском Белебее. По данным следствия, виновником аварии стал 44-летний водитель японского автомобиля. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновения с отечественной легковушкой.

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башкирия уфа поющая деревня
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Все новости / Происшествия / Лошадь усыпили после столкновения с легковым авто на трассе в Башкирии
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