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Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
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21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
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Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
Global Look Press  /  Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Рига, 29 мая. Забивший две шайбы в ворота сборной Швейцарии нападающий российской команды Сергей Толчинский признан лучшим игроком встречи на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Хоккеист также записал на свой счет одну голевую передачу. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу сборной России. У россиян по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, у швейцарцев единожды отличился Нико Хишер.

В третьем туре чемпионата мира по хоккею сборная России впервые за 17 лет проиграла сборной Словакии. Игра завершилась со счетом 3:1. Единственную шайбу в ворота словаков забросил Александр Барабанов.

После матча со Швейцарией сборная России набрала 12 очков и стала лидером группы А. Швейцарцы с девятью очками занимают вторую строчку турнирной таблицы. В следующем туре Россия сыграет со Швецией, а Швейцария встретится с Белоруссией, сообщает RT.

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хоккей чм рига
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Все новости / Спорт / Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
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