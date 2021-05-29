Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Рига, 29 мая. Забивший две шайбы в ворота сборной Швейцарии нападающий российской команды Сергей Толчинский признан лучшим игроком встречи на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Хоккеист также записал на свой счет одну голевую передачу. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу сборной России. У россиян по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, у швейцарцев единожды отличился Нико Хишер.

В третьем туре чемпионата мира по хоккею сборная России впервые за 17 лет проиграла сборной Словакии. Игра завершилась со счетом 3:1. Единственную шайбу в ворота словаков забросил Александр Барабанов.

После матча со Швейцарией сборная России набрала 12 очков и стала лидером группы А. Швейцарцы с девятью очками занимают вторую строчку турнирной таблицы. В следующем туре Россия сыграет со Швецией, а Швейцария встретится с Белоруссией, сообщает RT.