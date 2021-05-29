Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной

Лондон, 29 мая. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тайную церемонию бракосочетания со своей возлюбленной Кэрри Саймондс.

Соответствующую информацию сообщили британские таблоиды. Не так давно Джонсон и Саймондс признались, что обручились и ждут ребенка. Первенец пары должен появиться на свет в начале лета. Этот брак станет для премьер-министра уже третьим, до этого он был женат на Аллегре Мостин-Оуэн и Марине Уилер.

Джонсон ранее оказался под следствием из-за отпуска со своей невестой Саймондс. Пара провела отдых на Карибских островах в начале прошлого года. Комиссар по стандартам парламента Великобритании решил выяснить, за счет чего финансировалась поездка пары.