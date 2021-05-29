Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией

Минск, 29 мая. Власти Белоруссии рассчитывают в ближайшие два месяца восстановить транспортное сообщение с Россией. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.

Проблемой транспортного сообщения остается только пандемия коронавируса, отметил министр. По его словам, уровень перелетов между странами уменьшился почти в десять раз.

Снопков заявил, что процесс разработки дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией находится в активной стадии. Он отметил, что интеграционная программа основана на идеологии улучшения того, что уже создано, обе страны стараются придерживаться этого направления.

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 29 мая. На официальной части встречи политик обсудили актуальные темы сотрудничества, а дальше их общение продолжилось в неформальной обстановке.