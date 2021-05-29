Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ

Порту, 29 мая. Английские футбольные клубы «Челси» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы игроков на финальный матч Лиги чемпионов.

Номинальными хозяевами поля стадиона «Драгау» в Порту будут считаться манчестерские «горожане». В их стартовый состав войдут Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Бернарду Силва, Де Брюйне, Фоден, Марез. Наставником футболистов выступает Пеп Гвардиола.

В ряды «Челси» с первых минут заявлены Менди, Рюдигер, Жоржиньо, Тьягу Силва, Канте, Вернер, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Хавертц. Главный тренер «аристократов» — Томас Тухель.

Несмотря на успехи «Челси» на поприще Лиги чемпионов, в местном чемпионате у команды дела обстоят хуже. Недавно «аристократы» уступили в первенстве Кубка Англии «Лестеру», который завоевал трофей впервые в истории.