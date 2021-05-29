Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской

Москва, 29 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская любит, когда ее окружают элегантные и красивые вещи. Даже к сервировке завтраков звезда подходит со своим эстетическим взглядом на мир.

Рудковская на своей странице в Instagram регулярно демонстрирует оригинальные варианты сервировки завтраков. Стол продюсера каждое утро украшает букет цветов и разнообразная изысканная посуда. Недавно звезда решила заняться своим питанием, поэтому стала отдавать предпочтение легким блюдам.

На очередном «утреннем» фото Рудковская показала варианты диетических блюд — свежие овощи с моцареллой и варенные перепелиные яйца. Главной деталью этого средиземноморского завтрака стал огромный букет сирени.

«Мое самое любимое время года — две недели цветения сирени в нашем саду», — призналась Рудковская в описании к фото. Однако не все подписчики с восторгом восприняли возвращение уже забытой рубрики с завтраками.

Многие в комментариях обсмеяли звезду, которая даже на завтраках может «понтануться». Фолловеры также обратили внимание, что стол всегда накрыт на одну персону, хотя Рудковская живет вместе с мужем Евгением Плющенко и сыновьями.

«А что, простите, здесь есть?»; «Вы всегда одна завтракаете? Или это только для фото накрывается стол?»; «Еда выглядит неаппетитно! Как обычно одни понты!» — возмутились фанаты.

Недавно Рудковскую заподозрили в желании расстаться с фигуристом Евгением Плющенко. Она опубликовала в соцсети видео, на котором позирует под вспышки камер на роскошной яхте. Компанию ей составила еще одна длинноногая особа — модельер Анастасия Задорина. Продюсер с гордостью отметила, что вся Москва-река у ее ног, и заявила, что уходит от мужа.