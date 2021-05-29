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22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
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Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
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Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской

Шоу-бизнес
Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 29 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская любит, когда ее окружают элегантные и красивые вещи. Даже к сервировке завтраков звезда подходит со своим эстетическим взглядом на мир.

Рудковская на своей странице в Instagram регулярно демонстрирует оригинальные варианты сервировки завтраков. Стол продюсера каждое утро украшает букет цветов и разнообразная изысканная посуда. Недавно звезда решила заняться своим питанием, поэтому стала отдавать предпочтение легким блюдам.

На очередном «утреннем» фото Рудковская показала варианты диетических блюд — свежие овощи с моцареллой и варенные перепелиные яйца. Главной деталью этого средиземноморского завтрака стал огромный букет сирени.

«Мое самое любимое время года — две недели цветения сирени в нашем саду», — призналась Рудковская в описании к фото. Однако не все подписчики с восторгом восприняли возвращение уже забытой рубрики с завтраками.

Многие в комментариях обсмеяли звезду, которая даже на завтраках может «понтануться». Фолловеры также обратили внимание, что стол всегда накрыт на одну персону, хотя Рудковская живет вместе с мужем Евгением Плющенко и сыновьями.

«А что, простите, здесь есть?»;

«Вы всегда одна завтракаете? Или это только для фото накрывается стол?»;

«Еда выглядит неаппетитно! Как обычно одни понты!» — возмутились фанаты.

Недавно Рудковскую заподозрили в желании расстаться с фигуристом Евгением Плющенко. Она опубликовала в соцсети видео, на котором позирует под вспышки камер на роскошной яхте. Компанию ей составила еще одна длинноногая особа — модельер Анастасия Задорина. Продюсер с гордостью отметила, что вся Москва-река у ее ног, и заявила, что уходит от мужа.

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семья плющенко рудковская
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