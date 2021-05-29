Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео

Коломна, 29 мая. Мощный ливень и сильные порывы ветра обрушились на село Парфентьево в Коломенском районе Подмосковья. ФАН публикует видео бушующей непогоды.

Осадки в виде дождя сопровождались крупным градом. На кадрах показано, как сильные порывы ветра едва не ломают деревья и распространяют искры от горящего мангала. Из-за осадков видимость на улице практически сводится к нулю.

Вместе с видео очевидцы опубликовали фотографии града. Ледяные осколки достигали размера перепелиного яйца. О пострадавших и разрушения в регионе в результате непогоды информация не поступала.

Дождливая погода наблюдалась сегодня почти на всей территории Москвы и Подмосковья. С начала дня в столице выпало около 40% месячной нормы осадков. Согласно прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся в воскресенье и понедельник, но уже не будут такими интенсивными.

В Крыму из-за сильных осадков с градом затопило дороги. На видео из Симферополя видно, как машинам и пешеходам приходится пробираться по улицам буквально вплавь.