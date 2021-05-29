Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников

Москва, 29 мая. Правительство России выделит более 3,1 млрд рублей на повышение уровня социального, материально-технического и жилищного обеспечения сотрудников ведомства.

В документе говорится, что денежные средства будут направлены на улучшение контрольно-надзорной функции и обеспечения бесперебойной деятельности органов прокуратуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов сообщал, что киберпреступность стала угрозой для национальной безопасности России. По его словам, увеличение числа данных видов правонарушений связано с цифровизацией общества. Отмечается, что доля киберпреступлений в РФ достигла 25%.