Дамаск, 29 мая. Евросоюз превратился в мягкотелую организацию и утратил свой авторитет. Об этом заявили в МИД Сирии, комментируя очередное продление санкций против Дамаска.

В сообщении дипломатов сказано, что представители Евросоюза этим решением подтвердили свое участие в войне против Сирийской Арабской Республики (САР) и оторванность от реальности. Брюссель несет ответственность за пролитую кровь жителей ближневосточной страны, сказано в обращении.

В сирийском ведомстве подчеркнули, что Евросоюз больше не оказывает влияние на мировые и региональные события. Объединение утратило авторитет и превратилось в мягкотелую организацию, пишет РИА Новости.

В Сирии ранее состоялись президентские выборы. Федеральное агентство новостей показало, как проходил избирательный процесс в стране.