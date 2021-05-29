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29 мая 22:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
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21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:04
Шоу-бизнес
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Все новости

Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией

Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
syriaalhadath.com

Дамаск, 29 мая. Евросоюз превратился в мягкотелую организацию и утратил свой авторитет. Об этом заявили в МИД Сирии, комментируя очередное продление санкций против Дамаска.

В сообщении дипломатов сказано, что представители Евросоюза этим решением подтвердили свое участие в войне против Сирийской Арабской Республики (САР) и оторванность от реальности. Брюссель несет ответственность за пролитую кровь жителей ближневосточной страны, сказано в обращении.

В сирийском ведомстве подчеркнули, что Евросоюз больше не оказывает влияние на мировые и региональные события. Объединение утратило авторитет и превратилось в мягкотелую организацию, пишет РИА Новости.

В Сирии ранее состоялись президентские выборы. Федеральное агентство новостей показало, как проходил избирательный процесс в стране.

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санкции Сирия евросоюз
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