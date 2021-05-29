Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем

Москва, 29 мая. Блогер Анастасия Ивлеева порадовала фанатов пикантным контентом и засветила округлившийся живот, из-за которого все решили, что звезда ждет ребенка.

Несколько дней назад в Сети появились слухи о расставании Ивлеевой с молодым рэпером Элджеем. Телеведущая съехала из роскошного загородного дома в съемную квартиру на Патриарших прудах в Москве. Сами знаменитости, как и ожидалось, никак не комментируют слухи. Но пару уже довольно давно не видели вместе.

На фоне сообщений о расставании с мужем Ивлеева решила порадовать поклонников контентом «18+». Блогер опубликовала селфи, сделанное в зеркале. В кадре она позировала в серебряном платье из пайеток, которое было спущено до ее бедер. Руками Ивлеева прикрывала обнаженную упругую грудь.

Фанаты обратили внимание на округлившийся живот звезды. Многие решили, что таким образом Ивлеева решила намекнуть на беременность от рэпера Элджея.

«Беременна?»; «Ну точно беременна», — написали в комментариях.

Сотрудники ДПС недавно остановили 26-летнего Элджея за вождение в нетрезвом виде. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга Анастасия Ивлеева, которая тоже неоднократно нарушала правила ПДД.