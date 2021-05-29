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29 мая 22:31
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22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
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21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
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21:08
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Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
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21:05
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Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем

Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 29 мая. Блогер Анастасия Ивлеева порадовала фанатов пикантным контентом и засветила округлившийся живот, из-за которого все решили, что звезда ждет ребенка.

Несколько дней назад в Сети появились слухи о расставании Ивлеевой с молодым рэпером Элджеем. Телеведущая съехала из роскошного загородного дома в съемную квартиру на Патриарших прудах в Москве. Сами знаменитости, как и ожидалось, никак не комментируют слухи. Но пару уже довольно давно не видели вместе.

На фоне сообщений о расставании с мужем Ивлеева решила порадовать поклонников контентом «18+». Блогер опубликовала селфи, сделанное в зеркале. В кадре она позировала в серебряном платье из пайеток, которое было спущено до ее бедер. Руками Ивлеева прикрывала обнаженную упругую грудь.

Фанаты обратили внимание на округлившийся живот звезды. Многие решили, что таким образом Ивлеева решила намекнуть на беременность от рэпера Элджея.

«Беременна?»;

«Ну точно беременна», — написали в комментариях.

Сотрудники ДПС недавно остановили 26-летнего Элджея за вождение в нетрезвом виде. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга Анастасия Ивлеева, которая тоже неоднократно нарушала правила ПДД.

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беременность элджей ивлеева
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