Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы

Вашингтон, 29 мая. Госдепартамент США запросил у Конгресса 665 миллионов долларов для оказания помощи странам Европы и Евразии. Об этом говорится в бюджетном запросе ведомства.

Американский Госдеп планирует не только помочь европейским странам на эти средства, но и направить финансирование на «ответ на растущие вызовы со стороны РФ и КНР».

Часть выделенных средств пойдет на обеспечение «программ, нацеленных на защиту демократии, верховенства закона, прав человека и гендерного равенства», а также на борьбу с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Госдеп США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары. Согласно закону, предусматривается отсутствие генетической связи между родителем и ребенком.