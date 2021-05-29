Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год

Москва, 29 мая. Политолог Евгений Сатановский отреагировал на прогноз президента США Джо Байдена по геополитической обстановке в мире на 3035 год.

Байден посетил военную базу в Вирджинии и выступил перед военнослужащими. Американский лидер сказал, что Китай хочет «овладеть Америкой» к 3035 году. Хозяин Белого дома таким высказыванием поставил в тупик присутствовавших на мероприятии журналистов, однако те быстро догадались, что президент США имел в виду 2025 год.

Сатановский обратил внимание на речь Байдена и высказал свое мнение в Telegram-канале. Политолог напомнил, что американский президент в силу преклонного возраста часто ошибается в речи и допускает подобные казусы.

«Тяжело больной, в том числе на всю голову, старый человек. Путается в именах и датах, падает на ровном месте, несет невесть что. Хорошо, если на встрече с Путиным он его за Трампа не примет или за свою внучку. Если же Байден имел в виду именно то, что сказал, то это самое долгоиграющее пророчество в истории США», — написал Сатановский.

Он предположил, что к указанному Байденом 3035 году Китай еще будет существовать, но насчет Соединенных Штатов у Сатановского такой уверенности нет.

Ранее политолог высказался о противоречиях между Белоруссией и Латвией. Сатановский считает, что разногласия двух стран могут привести к вооруженному конфликту.