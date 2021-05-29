Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным

Москва, 29 мая. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова опубликовала в Stories первую фотографию со своим избранником — бизнесменом Георгием Петришиным.

Церемония бракосочетания состоялась 22 мая. Алеся Кафельникова призналась, что чувствовала себя настоящей Золушкой. На ней было белое платье с рукавами-буфами и открытыми плечами. Для свадьбы модель выбрала минимум украшений и сделала романтичную прическу, заколов волосы набок.

Георгий Петришин пришел в ЗАГС в белых брюках и стильном пиджаке. Поклонники с удовольствием рассматривают Кафельникову на фотографии. Фанаты юной модели гадают, как ей удалось окольцевать самого знаменитого ловеласа.

Петришин в разное время встречался со многими звездами шоу-бизнеса. Ему приписывали роман с певицей Настей Задорожной, актрисой Светланой Ходченковой и телеведущей Анфисой Чеховой.

Последние несколько месяцев СМИ писали, что наследница известного теннисиста ждет ребенка. Ранее девушка появилась на вечеринке в честь дня рождения стилиста Алеко Надиряна, где показала округлившийся живот.