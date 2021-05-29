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Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
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29 мая 22:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
21:35
Шоу-бизнес
Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской
21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:04
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
Все новости

Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным

Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 29 мая. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова опубликовала в Stories первую фотографию со своим избранником — бизнесменом Георгием Петришиным.

Церемония бракосочетания состоялась 22 мая. Алеся Кафельникова призналась, что чувствовала себя настоящей Золушкой. На ней было белое платье с рукавами-буфами и открытыми плечами. Для свадьбы модель выбрала минимум украшений и сделала романтичную прическу, заколов волосы набок.

Георгий Петришин пришел в ЗАГС в белых брюках и стильном пиджаке. Поклонники с удовольствием рассматривают Кафельникову на фотографии. Фанаты юной модели гадают, как ей удалось окольцевать самого знаменитого ловеласа.

Петришин в разное время встречался со многими звездами шоу-бизнеса. Ему приписывали роман с певицей Настей Задорожной, актрисой Светланой Ходченковой и телеведущей Анфисой Чеховой.

Последние несколько месяцев СМИ писали, что наследница известного теннисиста ждет ребенка. Ранее девушка появилась на вечеринке в честь дня рождения стилиста Алеко Надиряна, где показала округлившийся живот.

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свадьба кафельникова петришин
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Все новости / Шоу-бизнес / Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
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