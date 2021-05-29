В Вильнюсе заявили, что Россия отказала в выдаче визы литовскому атташе по культуре

Вильнюс, 29 мая. Москва отказалась выдавать визу вновь назначенному литовскому атташе по культуре в России, сообщили в МИД республики.

Теперь республика не имеет ни одного представителя в области культуры на территории РФ, уточнили в ведомстве.

В апреле Латвия, Литва и Эстония сказали, что высылают российских дипломатов из республик. По этой причине МИД РФ вызвал в ведомство сотрудников посольств стран Прибалтики. Позже Москва объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов и по одному из представителей дипмиссии Латвии и Эстонии.

Депутат Госдумы Олег Морозов подчеркнул, что для нормализации отношений Москвы и Вильнюса Литва должна прекратить громче всех кричать о «российской агрессии».