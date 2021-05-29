Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области

Саратов, 29 мая. Рыбаки заметили утопленника в реке Березовка рядом с селом Красный Яр и обратились в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Прибывшие на место спасатели извлекли тело из воды. Криминалисты не обнаружили на трупе следов насилия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти мужчины.

Информация о пропаже умершего появилась в начале мая 2021 года. Местного жителя искали не только полицейские, но и неравнодушные сельчане.

Калининградские волонтеры ранее рассказали о завершении поисков ребенка, упавшего в реку Прохладную, сообщало Федеральное агентство новостей. Тело мальчика нашли в 250 метрах от места падения.