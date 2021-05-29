Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле

Млада-Болеслав, 29 мая. Российские дилеры Skoda за апрель продали 10 365 автомобилей, и это в 3,4 раза превосходит показатели того же месяца минувшего года.

С начала года российские продажи чешской компании составили 33 167 единиц, что на 38% больше чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Автостат». По продажам в 2021 году компания занимает пятое место по продажам среди всех автопроизводителей.

Бестселлером на рынке РФ в апреле стал компактный лифтбэк Rapid нового поколения с показателем 4378 проданных экземпляров. На втором месте по популярности оказался Skoda Kodiaq (2394 реализованных единицы). Третья строчка досталась кроссоверу Karoq, чьи продажи выросли в 3,1 раза и достигли 2327 машин.

Четыре наиболее востребованные модели среди российских автолюбителей марки — Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq — выросли в цене, сообщалось ранее.