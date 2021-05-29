Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 22:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
21:35
Шоу-бизнес
Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской
21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:04
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
Все новости
29 мая 22:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
21:35
Шоу-бизнес
Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской
21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:04
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
Все новости

Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле

  /   Обновлено: 29 мая 2021 21:03
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
Prt Scr youtube.com  /  SpeedMe — Life!

Млада-Болеслав, 29 мая. Российские дилеры Skoda за апрель продали 10 365 автомобилей, и это в 3,4 раза превосходит показатели того же месяца минувшего года.

С начала года российские продажи чешской компании составили 33 167 единиц, что на 38% больше чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Автостат». По продажам в 2021 году компания занимает пятое место по продажам среди всех автопроизводителей.

Бестселлером на рынке РФ в апреле стал компактный лифтбэк Rapid нового поколения с показателем 4378 проданных экземпляров. На втором месте по популярности оказался Skoda Kodiaq (2394 реализованных единицы). Третья строчка досталась кроссоверу Karoq, чьи продажи выросли в 3,1 раза и достигли 2327 машин.

Четыре наиболее востребованные модели среди российских автолюбителей марки — Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq — выросли в цене, сообщалось ранее.

Вернуться назад

автомобили skoda авторынок
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 141028 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 103458 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 76877 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 73829 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 62956 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Экономика / Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
Рейтинг@Mail.ru