Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»

Москва, 29 мая. Принцип работы обогащенных партнерских программ представили и сформулировали в «Яндексе». Они доступны в официальном блоге компании.

Для быстрого решения задач в поиске были сделаны обогащенные ответы, специальные блоки в результате выдачи, которых дают нужный результат в наглядном формате. Компания отметила, что данный тип ответов можно встретить в любом другом поисковике и теперь это мировая практика.

Подобные интерактивные ответы удобны как бизнесу, так и обычным пользователям интернета. Но важно иметь в виду, что они опираются на большой массив данных, поэтому настройка является технически сложным процессом. IT-гиганты предложили партнерам шесть правил настройки с которыми можно ознакомится на официальном сайте «Яндекс»

Компания с каждым разом улучшают качество поисковой сети. К 130-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова «Яндекс» представил самые популярные запросы об авторе и его произведениях.