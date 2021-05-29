Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений

Лондон, 29 мая. Североатлантический альянс должен задуматься о менее пафосных названиях для своих маневров и операций, считает британский политолог Анатоль Ливен.

В Европе в данный момент проходят учения НАТО «Стойкий защитник», однако членам Альянса стоит подумать о других названиях для подобных маневров, указал аналитик в материале для издания Responsible Statecraft, перевод которого предоставила «ПолитРоссия».

Британец напомнил, что США также любят давать громкие наименования для своих военных операций. В качестве примера он привел миссии НАТО «Решительная поддержка» и «Несокрушимая свобода» в Афганистане, которые в итоге потерпели неудачу.

«Лучше выбрать такое название, как, например, «Смелый аллигатор», которое, по крайней мере, всех рассмешит», — отметил Ливен.

Для европейских манеров политолог предложил свое название — «Капризный дикобраз». По его мнению, «Стойкий защитник» совершенно не подходит, ведь страны Европы не могут быть уверены в том, США действительно «будут стойкими в случае войны».

Ранее стало известно о неожиданном итоге учений Альянса в Болгарии: американские военнослужащие в ходе маневров по ошибке атаковали цех по изготовлению оборудования для производства оливкового масла.