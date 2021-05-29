Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности

Калининград, 29 мая. Комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих были проведены в соединениях и воинских частях Балтийского флота.

Цель проведения занятий заключается в обучении личного состава частей и соединений, в особенности молодого пополнения, безопасным способам выполнения служебных обязанностей. Особое внимание в ходе тренировки уделяется предотвращению происшествий при обслуживании вооружения и демонстрации реальных последствий несоблюдения техники безопасности. Все это показывается на специальных макетах и манекенах.

Во время занятий также были продемонстрированы действия личного состава по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим и грамотные методы их транспортировки.

Ранее специалисты медслужбы Балтийского флота на полигоне Хмелевка провели занятие по медицинскому обеспечению войск в полевых условиях. Об этом сообщает Минобороны РФ.