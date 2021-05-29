Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию

Российские хоккеисты 29 мая провели четвертый матч на чемпионате мира в Риге против команды Швейцарии. Несмотря на довольно уверенный счет (4:1), встреча складывалась не очень просто. Ожидалась тяжелая игра — швейцарцы на этом чемпионате выглядят сильными и дисциплинированными, если не считать одного неприятного матча подопечных Патрика Фишера против сборной Швеции. Эта игра была во многом определяющей, так как и у россиян, и у швейцарцев перед встречей было одинаковое количество очков в группе. Сегодняшняя победа позволила сборной РФ возглавить турнирную таблицу группы «А».

Первый период проходил в равной игре и ожесточенной борьбе. И швейцарцы, и россияне быстро перемещались по площадке, демонстрируя открытый хоккей, за которым было интересно следить. Уже на первых секундах после стартового свистка Антон Слепышев попал в штангу после небольшой ошибки швейцарского голкипера Рето Берры, которому через несколько минут пришлось вступать в поединок с Эмилем Галимовым. Швейцарцы также не давали отдыхать российскому голкиперу Александру Самонову, которому частенько приходилось вступать в игру, особенно при активном звене Хишира. Кроме того, швейцарцы активно проводили силовые приемы против наших игроков — не хотели отдавать инициативу. В первом периоде открыть счет ни одной из команд не удалось.

Global Look Press / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

В первой половине второго периода россияне и швейцарцы поочередно оборонялись и нападали. На 10-й минуте Владислав Каменев красиво обыграл швейцарцев, но Берра был неподражаем, затем атаки последовали от Галимова, Морозова и Бурдасова, но самоотверженные защитники противников смогли выстоять. На град атак соперник тоже ответил несколькими выпадами. Затем у российской команды последовало удаление, но ребятам удалось отбиться. За пять минут до конца второго периода уже россияне получили численное преимущество и смогли им воспользоваться — Бурдасов прорвался в зону, забросил шайбу и вывел команду вперед.

В третьем периоде российские хоккеисты старались играть осторожно, но на 49-й минуте матча швейцарцам удалось загнать шайбу в наши ворота: ветеран команды Амбюль сделал шикарную передачу на более молодого Хишира, которому оставалось просто направить шайбу в сетку — 1:1. Равный счет продержался не так долго. Через две минуты Сергей Толчинский, буквально сидя на льду в зоне соперника, сделал отличную передачу на Павла Карнаухова, тот реализовал момент — 2:1. Еще через пару минут уже сам Толчинский разобрался со всей швейцарской защитой и забил в ворота Берры гол под перекладину с неудобной руки. К концу матча, имея преимущество в две шайбы, россияне уже никуда не бежали и играли в оборонительный хоккей. Швейцария, надеясь на спасение, сняла с ворот вратаря, из-за чего на последней секунде матча пропустила четвертую шайбу от Толчинского.