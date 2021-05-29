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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
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Шоу-бизнес
Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской
21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
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В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
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Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию

  /   Обновлено: 29 мая 2021 21:25
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
Global Look Press  /  Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Российские хоккеисты 29 мая провели четвертый матч на чемпионате мира в Риге против команды Швейцарии. Несмотря на довольно уверенный счет (4:1), встреча складывалась не очень просто. Ожидалась тяжелая игра — швейцарцы на этом чемпионате выглядят сильными и дисциплинированными, если не считать одного неприятного матча подопечных Патрика Фишера против сборной Швеции. Эта игра была во многом определяющей, так как и у россиян, и у швейцарцев перед встречей было одинаковое количество очков в группе. Сегодняшняя победа позволила сборной РФ возглавить турнирную таблицу группы «А».

Первый период проходил в равной игре и ожесточенной борьбе. И швейцарцы, и россияне быстро перемещались по площадке, демонстрируя открытый хоккей, за которым было интересно следить. Уже на первых секундах после стартового свистка Антон Слепышев попал в штангу после небольшой ошибки швейцарского голкипера Рето Берры, которому через несколько минут пришлось вступать в поединок с Эмилем Галимовым. Швейцарцы также не давали отдыхать российскому голкиперу Александру Самонову, которому частенько приходилось вступать в игру, особенно при активном звене Хишира. Кроме того, швейцарцы активно проводили силовые приемы против наших игроков — не хотели отдавать инициативу. В первом периоде открыть счет ни одной из команд не удалось.

Россияне набирают обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
Global Look Press  / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

В первой половине второго периода россияне и швейцарцы поочередно оборонялись и нападали. На 10-й минуте Владислав Каменев красиво обыграл швейцарцев, но Берра был неподражаем, затем атаки последовали от Галимова, Морозова и Бурдасова, но самоотверженные защитники противников смогли выстоять. На град атак соперник тоже ответил несколькими выпадами. Затем у российской команды последовало удаление, но ребятам удалось отбиться. За пять минут до конца второго периода уже россияне получили численное преимущество и смогли им воспользоваться — Бурдасов прорвался в зону, забросил шайбу и вывел команду вперед.

В третьем периоде российские хоккеисты старались играть осторожно, но на 49-й минуте матча швейцарцам удалось загнать шайбу в наши ворота: ветеран команды Амбюль сделал шикарную передачу на более молодого Хишира, которому оставалось просто направить шайбу в сетку — 1:1. Равный счет продержался не так долго. Через две минуты Сергей Толчинский, буквально сидя на льду в зоне соперника, сделал отличную передачу на Павла Карнаухова, тот реализовал момент — 2:1. Еще через пару минут уже сам Толчинский разобрался со всей швейцарской защитой и забил в ворота Берры гол под перекладину с неудобной руки. К концу матча, имея преимущество в две шайбы, россияне уже никуда не бежали и играли в оборонительный хоккей. Швейцария, надеясь на спасение, сняла с ворот вратаря, из-за чего на последней секунде матча пропустила четвертую шайбу от Толчинского.

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хоккей сборная россии чемпионат мира
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