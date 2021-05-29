Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

Москва, 29 мая. Финальный заезд в рамках Всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники» состоялся на полигоне Нахабино. Победитель будет представлять Россию на АрМИ-2021.

Финальный заезд Всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники» среди военных автомобилистов прошел на 147-й базе Минобороны РФ. Победу в зачете уверенно одержала команда от Центрального военного округа, о чем сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Конкурсантов ожидал трек не из простых: автомобильный кросс на автомобилях КАМАЗ с четырехколесной и шестиколесной формулами провели как в условиях пересеченной местности, так и на асфальтовой дороге. Участие в состязании принимали не только военнослужащие-мужчины. Среди конкурсантов было достаточно и женщин, управляющихся с многотонным грузовиком.

В финальном заезде приняли участие 300 военных из команд от Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, ВКС, Росгвардии и Острогожского учебного центра подготовки специалистов автобронетанковой службы. Примечательно, что финал конкурса выпал еще и на торжественную дату — 29 мая в России ежегодно отмечают День военного автомобилиста.

Здесь же публике впервые были представлены автомобили экстремального семейства «Медведь» и «Водник». Зрителям их показали как часть экспозиции выставочного комплекса в Нахабино.