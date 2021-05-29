Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре

Краснодар, 29 мая. Байкер погиб после столкновения с трамваем. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на пересечении улиц Гоголя и Базовской. Молодой человек на мотоцикле «Ямаха» двигался в сторону улицы Ленина и на перекрестке не притормозил перед трамвайными путями, несмотря на требования установленного там дорожного знака.

Произошло столкновение, в результате которого 27-летний байкер погиб. По факту трагедии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Байкер в Петербурге разбил несколько машин и попал в больницу, сообщал ФАН. Мотоциклист не поделил полосу с водителем Volkswagen.