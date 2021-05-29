Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией

Москва, 29 мая. Представители Российского союза туриндустрии попросили разъяснить ситуацию относительно возможного возобновления авиасообщения с Турцией.

Соответствующий документ направлен вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Авиасообщение с Турцией приостановлено из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничение действует до 1 июня. Туроператоры обеспокоены, как сложится ситуация в дальнейшем. Ведь лето наступит уже совсем скоро.

В РТС напомнили, что почти 500 тысяч туристов приобрели путевки в Турцию до 1 июня почти на 32 миллиарда рублей. К тому же часть покупок совершена по акции раннего бронирования и на июнь. Туристы требуют от операторов точного ответа относительно возможных поездок. Однако компании пока не знают, будет ли налажено сообщение.

Ожидается, что после пандемии коронавируса турецкие отели, вероятно, изменят систему «все включено». Отельеры не смогут вернуться к работе в таком формате, подчеркнул мэр Бодрума Ахмет Арас. Сейчас постояльцы не имеют возможности самостоятельно накладывать себе еду.