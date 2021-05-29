Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу

Москва, 29 мая. Наличие курящих сотрудников ведет к неэффективной трате времени в компании, уверен почти каждый второй работодатель, опрошенный HeadHunter.

Около 5% работодателей отметили, что курящие работники чаще берут больничный. Ряд владельцев предприятий мотивирует будущих сотрудников к отказу от курения предложением оплачивать фитнес-зал некурящим. Некоторые предлагают ежедневную премию в размере 50 рублей за отказ от курения или просто финансовое поощрение некурящим. С начала года на сервисе было размещено порядка 1 тысячи вакансий с указанием, что необходим работник без вредных привычек.

Большая часть работодателей (82%) из двух предложенных в вопросе мер по борьбе с курением выбрали оказание помощи в отказе от курения, а 18% — штрафы. Почти половина респондентов (49%) уверены, что курение не влияет на производительность персонала.

Для работодателей Подмосковья ввели послабления за вакцинацию сотрудников от коронавируса. Прививки более 60% сотрудников освободит компании области от ПЦР-тестирования каждые 15 дней. Соответствующее решение было принято губернатором региона Андреем Воробьевым.