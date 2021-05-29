Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл

Копенгаген, 29 мая. Датская исполнительница Карен Мари Эрстед, известная под псевдонимом MØ, неожиданно ворвалась в музыкальные чарты с новым синглом. Звезда ничего не выпускала почти три года.

Певица MØ прославилась после совместного трека Lean On с американо-ямайским трио Major Lazer. В 2018 году она выпустила студийный альбом Forever Neverland, который с успехом был встречен поклонниками. Однако неожиданно после релиза пластинки артистка неожиданно исчезла со сцены.

Наконец-то, спустя почти три года, MØ вновь ворвалась в музыкальные чарты. Она представила сингл Live To Survive, в котором решила поэкспериментировать со звучанием. На официальном YouTube-канале звезды следом вышел клип на новую композицию.

«Live To Survive — это во многом о том, чтобы вытащить себя из ужасного времени и вернуться сильнее. Но это также о том, чтобы простить себя за эти ошибки. Это произойдет несколько раз в вашей жизни, поэтому вам нужно вернуться в седло», — пояснила MØ в описании под роликом.

Ранее лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер своего нового клипа, который сняли в России. Песня получила название «Я ненавижу детей». На кадрах тизера можно увидеть самого солиста Rammstein на Красной площади, а также плачущего кровью Владимира Ленина.