Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства

Вашингтон, 29 мая. Криптовалюта легко используются в качестве актива, однако первоначальная задумка предполагала другое применение для технологии.

Вокруг биткоина появляется много споров и амбициозных проектов. PayPal обещали включить монету в свою финансовую систему. Илон Маск сначала намеревался продавать свои электромобили Tesla за криптовалюту. «Прайм» в своем материале рассказали о возможностях биткоина в качестве платежного средства на настоящий момент.

Часть американских магазинов одежды принимают к оплате биткоин. В их число входят Jens Hansen, Real Watches, Girl meets Dress и другие. Как правило, мелкий бизнес охотнее применяет эту технологию.

Магазины доставки еды также внедряют криптовалюту в бизнес. Сеть пиццерий Pizza Hut принимает биткоин в Венесуэле. Так же поступают Starbucks, Subway и Burger King. Существует европейская авиакомпания, которая принимает оплату не только в BTC, но и в Ethereum.