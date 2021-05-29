Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:02
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
Все новости
29 мая 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:02
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
Все новости

Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:57
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 мая. Криптовалюта легко используются в качестве актива, однако первоначальная задумка предполагала другое применение для технологии.

Вокруг биткоина появляется много споров и амбициозных проектов. PayPal обещали включить монету в свою финансовую систему. Илон Маск сначала намеревался продавать свои электромобили Tesla за криптовалюту. «Прайм» в своем материале рассказали о возможностях биткоина в качестве платежного средства на настоящий момент.

Часть американских магазинов одежды принимают к оплате биткоин. В их число входят Jens Hansen, Real Watches, Girl meets Dress и другие. Как правило, мелкий бизнес охотнее применяет эту технологию.

Магазины доставки еды также внедряют криптовалюту в бизнес. Сеть пиццерий Pizza Hut принимает биткоин в Венесуэле. Так же поступают Starbucks, Subway и Burger King. Существует европейская авиакомпания, которая принимает оплату не только в BTC, но и в Ethereum.

Вернуться назад

криптовалюта биткоин эфир btc eth
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 134994 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 96670 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 72080 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 71947 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 51229 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Экономика / Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
Рейтинг@Mail.ru