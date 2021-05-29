Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии

Киев, 29 мая. Генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что личная обида президента Украины Владимира Зеленского на белорусского коллегу Александра Лукашенко влияет на политику Незалежной.

Вовк отметил, что Украина стала первой страной, которая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с бортом компании Ryanair в Минске. По словам генерал-майора, эти меры связаны с обидой Зеленского на Лукашенко. Вовк отчитал Зеленского за излишнюю эмоциональность в принятии важных решений.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко», — сказал Вовк в интервью местному телеканалу.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил украинскому правительству разработать решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией.