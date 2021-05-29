Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса

Москва, 29 мая. Стремительная потеря веса может указывать на патологию щитовидной железы, язвенную болезнь и многие другие проблемы со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог Наталья Ковалева.

Для многих беспричинное похудение может быть в радость, но важно убедиться, что оно не является тревожным симптомом, говорящем о наличии серьезных заболеваний, подчеркнула медик.

«Как врач-эндокринолог я всегда рекомендую исключить патологию щитовидной железы, избыток продукции гормонов которой (тиреотоксикоз) приводит к резкому уменьшению массы тела. При манифестации сахарного диабета пациенты очень часто сообщают о том, что резко похудели», — пояснила Ковалева в комментарии «Ридусу».

Врач также назвала еще несколько патологий, для которых характерно резкое снижение веса. Одна из них — язвенная болезнь, при которой люди из-за сильных болей в животе зачастую перестают питаться.

В некоторых случаях причиной быстрого похудения становятся паразиты, а также депрессия, алкоголизм и потеря мышечной массы, резюмировала гастроэнетролог.

Иногда беспричинное похудение может указывать на развитие раковой опухоли, заявила врач-терапевт Тина Петровская. Как правило, в этом случае появляется также необъяснимая усталость, слабость и упадок сил. Если поводов для таких состояний нет, то нужно насторожиться.