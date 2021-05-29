В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко

Сочи, 29 мая. Видео с неформальных переговоров президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко на яхте в Черном море обнародовано в Сети.

Вместе с ними на встрече присутствовал младший сын главы республики Николай Лукашенко. Судя по кадрам, они совершили путешествие по Черному морю и пообедали.

В рамках визита белорусского лидера в Россию стороны поручили профильным ведомствам стран организовать взаимодействие с целью возвращения граждан республики из Европы на родину. Также Лукашенко подробно рассказал Путину об инциденте с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Ранее в Кремле заявили, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома. Политик не в первый раз остается ночевать в Краснодарском крае, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.