Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова

Грозный, 29 мая. Возмутительные заявления блогера Тумсо Абдурахманова вынудили главу Чечни Рамзана Кадырова поставить условие, выполнение которого «станет отправной точкой революции».

Речь идет о поединке 13-летнего сына Кадырова с радикалом. Последний не раз критиковал спортивную подготовку ребенка, называя его «мешком». В случае поражения наследника глава республики намерен написать заявление и оставить занимаемую должность. Однако для начала он призвал Абдурахманова заняться спортом, чтобы избавиться от лишнего веса.

Предложение провести бой прозвучало во время прямого эфира Кадырова в Instagram. В этот момент политик вместе с членами семьи собирал клубнику.

«Вот ему всего 13. Если он побьет его, я дам ему совершить эту революцию», — заявил Кадыров, указав на сына рукой.

Ранее стало известно о примирении чеченского политика с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. В семье спортсмена заявили, что конфликт исчерпан.