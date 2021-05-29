Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ

Киев, 29 мая. Следователи и оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли крупное хищение бюджетных средств при строительстве инфраструктурных объектов для украинской армии.

Информацию об этом распространила пресс-служба СБУ. Хищение происходило по преступной схеме завышения расходов при возведении объектов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудникам СБУ удалось установить факт сговора сотрудников Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ с руководством гражданских подрядных организаций.

«Организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемах выполненных работ. По выводам экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили более 1,8 миллионов гривен (около 5 миллионов рублей — Прим. ред.)», — сообщается в релизе СБУ.

Начато уголовное производство в связи с выявленными хищениями при строительстве объектов ВСУ, отметили представители СБУ.

Ранее сообщалось, что расположенные в Донбассе подразделения ВСУ нанесли удар по собственным позициям из противотанковых ракетных комплексов.