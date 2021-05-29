«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада

Минск, 29 мая. Национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа» начнет увеличивать количество рейсов в страны СНГ и в Россию на фоне санкций со стороны Запада.

Авиакомпания планирует выстроить бизнес-модель, которая позволит компенсировать существующую с западными государствами проблематику, рассказал первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Белавиа» будет наращивать число полетов в те страны, в которые пускают граждан Белоруссии, в том числе в Россию. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в свою очередь, заявил, что белорусский перевозчик может составить конкуренцию российской «Победе».