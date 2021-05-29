Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021

Рига, 29 мая. Четыре игрока, выступающие в клубах НХЛ, могут помочь сборной России по хоккею в следующем матче на чемпионате мира.

Наставник сборной России Валерий Брагин сообщил, что защитники Артем Зуб и Дмитрий Орлов, а также нападающие Владимир Тарасенко и Михаил Григоренко могут сыграть за национальную команду уже в следующем матче ЧМ-2021. Он отметил, что тренерский штаб обсудит возможное включение выступающих в НХЛ хоккеистов в состав.

Матч на чемпионате мира сборная России проведет 31 мая. Ее соперником станет команда Швеции. Этот поединок для сборной России является предпоследним на групповом этапе планетарного первенства.

Ранее сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира в Латвии. Команда Валерия Брагина обыграла Швейцарию с разгромным счетом 4:1.