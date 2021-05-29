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29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:01
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
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Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
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Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021

Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
Global Look Press  /  Rich Graessle/Icon Sportswire

Рига, 29 мая. Четыре игрока, выступающие в клубах НХЛ, могут помочь сборной России по хоккею в следующем матче на чемпионате мира.

Наставник сборной России Валерий Брагин сообщил, что защитники Артем Зуб и Дмитрий Орлов, а также нападающие Владимир Тарасенко и Михаил Григоренко могут сыграть за национальную команду уже в следующем матче ЧМ-2021. Он отметил, что тренерский штаб обсудит возможное включение выступающих в НХЛ хоккеистов в состав.

Матч на чемпионате мира сборная России проведет 31 мая. Ее соперником станет команда Швеции. Этот поединок для сборной России является предпоследним на групповом этапе планетарного первенства.

Ранее сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира в Латвии. Команда Валерия Брагина обыграла Швейцарию с разгромным счетом 4:1.

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хоккей сборная россии брагин ЧМ-2021
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Все новости / Спорт / Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
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