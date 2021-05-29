Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году

Дирборн, 29 мая. Кампания Ford инвестирует в разработки электрокаров, в том числе в создание собственных аккумуляторов, 30 млрд долларов до 2025 года.

Американский производитель планирует, что к 2030 году доля электромобилей в продажах составит 40%. Аккумуляторы он будет изготовлять в партнерстве с южнокорейской SK Innovation Co., сообщает The Wall Street Journal.

Недавно Ford представил полностью электрический пикап F-150, и с 19 мая получил уже 70 тысяч заказов. В связи с этим аналитик RBC Capital Джозеф Спак повысил прогнозную цену акций компании. По его мнению, выпуск данной модели станет поворотным моментом не только для Ford, но и для отрасли в целом.

F-150 Lightning Extended Range может проехать 480 километров без подзарядки. Мощность автомобиля составляет 571 л. с., разгон до 100 км/ч занимает около четырех секунд. Электрокар может буксировать прицеп массой до 4535 килограммов.