Кедми предсказал Украине и Прибалтике большие проблемы из-за давления на Минск

Минск, 29 мая. Ответ Минска на давление в связи с посадкой Ryanair ударит по Украине, Польше и Прибалтике. Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

По словам эксперта, скандал после вынужденной посадки борта в Минске «создан на пустом месте». Западные власти стараются предпринимать любые действия, чтобы продемонстрировать активность, отмечает он. При этом многие страны, в частности ФРГ, США и Франции, стараются не вовлекать РФ в процесс «наказания Лукашенко».

«Их направление — ни в коем случае не задевать Россию. Они это подчеркивают. Американцы, французы, немцы открыто говорят, что Россия не имеет отношения к произошедшему. Такое происходит впервые. Но сегодня другая обстановка. С Россией никто «заводиться» не хочет, начиная с Байдена», — прокомментировал Кедми.

Специалист также высказал мнение, что президента России Владимира Путина никто не хочет обвинять перед предстоящей встречей с главой Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Никто не может предугадать развитие двухсторонних отношений, поэтому накалять обстановку не к месту, подчеркивает он.

«Россия даст Белоруссии всю необходимую политическую и экономическую поддержку. И с Белоруссией они ничего не смогут сделать, потому что она экономически ориентирована на Россию. И теперь это ориентирование еще больше усилится», — заявил Кедми.

Он также напомнил о желании Москвы поддерживать Минск на фоне произошедшего события, что нарушает планы Запада. В результате главными пострадавшими окажутся Украина, Польша, Латвия и Литва, которые преждевременно, впереди всей Европы решили предпринять компрометирующие действия, несмотря на то, что экономика перечисленных стран во многом зависит от поставок из Белоруссии.

Кедми напомнил, что украинские власти уже пострадали после закрытия воздушного пространства, поскольку белорусское правительство лишило соседей электричества и нефтепродуктов. При этом экономика РБ не особо пострадает. Авиакомпания «Белавиа» в будущем может стать новым лоукостером в России.

Ранее ФАН сообщил, что память об антифашистском сопротивлении в годы Великой Отечественной войны является краеугольным камнем политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белоруссия выстоит против западного давления, как и в прошлом году.