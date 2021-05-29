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29 мая 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:01
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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Кедми предсказал Украине и Прибалтике большие проблемы из-за давления на Минск

Политика
Кедми предсказал Украине и Прибалтике большие проблемы из-за давления на Минск
Global Look Press  /  Carsten Reisinger / imagebroker.com

Минск, 29 мая. Ответ Минска на давление в связи с посадкой Ryanair ударит по Украине, Польше и Прибалтике. Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

По словам эксперта, скандал после вынужденной посадки борта в Минске «создан на пустом месте». Западные власти стараются предпринимать любые действия, чтобы продемонстрировать активность, отмечает он. При этом многие страны, в частности ФРГ, США и Франции, стараются не вовлекать РФ в процесс «наказания Лукашенко».

«Их направление — ни в коем случае не задевать Россию. Они это подчеркивают. Американцы, французы, немцы открыто говорят, что Россия не имеет отношения к произошедшему. Такое происходит впервые. Но сегодня другая обстановка. С Россией никто «заводиться» не хочет, начиная с Байдена», — прокомментировал Кедми.

Специалист также высказал мнение, что президента России Владимира Путина никто не хочет обвинять перед предстоящей встречей с главой Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Никто не может предугадать развитие двухсторонних отношений, поэтому накалять обстановку не к месту, подчеркивает он.

«Россия даст Белоруссии всю необходимую политическую и экономическую поддержку. И с Белоруссией они ничего не смогут сделать, потому что она экономически ориентирована на Россию. И теперь это ориентирование еще больше усилится», — заявил Кедми.

Он также напомнил о желании Москвы поддерживать Минск на фоне произошедшего события, что нарушает планы Запада. В результате главными пострадавшими окажутся Украина, Польша, Латвия и Литва, которые преждевременно, впереди всей Европы решили предпринять компрометирующие действия, несмотря на то, что экономика перечисленных стран во многом зависит от поставок из Белоруссии.

Кедми напомнил, что украинские власти уже пострадали после закрытия воздушного пространства, поскольку белорусское правительство лишило соседей электричества и нефтепродуктов. При этом экономика РБ не особо пострадает. Авиакомпания «Белавиа» в будущем может стать новым лоукостером в России.

Ранее ФАН сообщил, что память об антифашистском сопротивлении в годы Великой Отечественной войны является краеугольным камнем политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белоруссия выстоит против западного давления, как и в прошлом году.

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украина белоруссия прибалтика
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