Украинский радикал потребовал возбудить уголовное дело против Джигана

Киев, 29 мая. Бывший руководитель одесского «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) Сергей Стерненко потребовал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана.

Украинский радикал Стерненко заявил, что Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, неоднократно выступал в Крыму. По его словам, музыкант якобы посягает на территориальную целостность Украины. Также радикал обвиняет исполнителя в совершении преступления, которое квалифицируется как государственная измена.

Поскольку у рэпера есть украинское гражданство, его нужно немедленно задержать и привлечь к уголовной ответственности, считает Стерненко. Он также вспомнил дружбу Джигана с российским исполнителем Тимуром Юнусовым (Тимати), который поддерживает возвращение Крыма в состав РФ.

После присоединения полуострова к России в Киеве заговорили о санкциях против известных россиян, выступавших в Крыму. СБУ запретила многим артистам въезжать на территорию Украины. Это коснулось Егора Крида, L'One, Кристины Си, Розы Хайруллиной, Марии Мироновой и сотни других звезд.

1 Организация запрещена на территории РФ.