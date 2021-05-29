Врач объяснил, какие лекарства необходимо взять с собой на дачу

Москва, 29 мая. Дачникам при поездке за город необходимо правильно собрать аптечку. Нужные лекарства перечислила врач рязанской больницы № 10 Ольга Вишневская.

Лицам с хроническими заболеваниями следует взять с собой на дачу препараты, которые приходится принимать систематически. Пожилым людям рекомендуется взять понижающие давление лекарства. В список вошли антигистаминные средства, препараты от расстройства ЖКТ, йод, зеленка, пластырь, бинт и жаропонижающие лекарства, отметила врач.

«Если с человеком случилась неприятная ситуация: закружилась голова, стало плохо, появился холодный липкий пот, то обязательно нужно переместиться в тень или прохладное помещение», — посоветовала специалист.

Эффективность лекарств можно определить самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с результатами клинических испытаний, научных работ и протоколов, рассказал директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.