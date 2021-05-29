Россиянам назвали топ-6 наиболее богатых витаминами ягод

Москва, 29 мая. Ягоды содержат в себе огромное количество витаминов, пищевых волокон и биологически активных добавок, рассказал профессор Константин Эллер.

Несмотря на это, к покупке ягод нельзя относится безответственно. Россиянам стоит отдавать предпочтение продуктам российских производителей. Также следует обращать внимание на отсутствие у них признаков залежания, добавил глава лаборатории ФИЦ «Питания и биотехнологии» профессор Константин Эллер.

«Наибольшее число природных биологически активных веществ содержится в жимолости, дикорастущей клюкве и чернике», — приводит его слова телеканал «360» в блоге на платформе Zen.

Именно эти ягоды, по его словам, оказывают положительное влияние на зрение и мочеполовую систему. Кроме того, не менее полезными для здоровья являются малина, голубика и вишня.

Группа немецких ученых из университета Ульма пришла к выводу, что популярная в России ягода может быть прекрасным оружием против коронавируса. Речь идет о черноплодной рябине, сок которой может снизить вирусную нагрузку и приостановить распространение инфекции по организму.