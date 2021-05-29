Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство

Тула, 29 мая. Вопросам развития общественных пространств города уделили особое внимание руководители тульской администрации в канун наступления лета.

Все больше горожан и гостей региона в теплое время года будут посещать кремль, набережную и другие достопримечательности в историческом центре. Совсем рядом с популярными местами времяпрепровождения еще недавно находились аварийные дома. Тема благоустройства этой территории стала одной из основных при обсуждении использования общественных пространств.

«На участке площадью около 35 соток в центре города планируют разбить сквер. На его месте были аварийные дома и бесхозные постройки. Их снесли, мусор вывезли, образовалась свободная площадка. Предлагается разместить на данной территории зону рекреации для отдыха и творческого досуга. В настоящее время готовится дизайн-проект будущего сквера», — сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Руководство города рассчитывает, что новая озелененная территория станет еще одним местом притяжения туляков и туристов.