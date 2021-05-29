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22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
22:02
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево
22:00
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
21:56
Спорт
Тренерские штабы «Челси» и «Ман Сити» озвучили основные составы на финал ЛЧ
21:35
Шоу-бизнес
Фанаты обсмеяли изысканный завтрак Яны Рудковской
21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
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Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство

Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
фото пресс-службы администрации Тулы  / 

Тула, 29 мая. Вопросам развития общественных пространств города уделили особое внимание руководители тульской администрации в канун наступления лета.

Все больше горожан и гостей региона в теплое время года будут посещать кремль, набережную и другие достопримечательности в историческом центре. Совсем рядом с популярными местами времяпрепровождения еще недавно находились аварийные дома. Тема благоустройства этой территории стала одной из основных при обсуждении использования общественных пространств.

«На участке площадью около 35 соток в центре города планируют разбить сквер. На его месте были аварийные дома и бесхозные постройки. Их снесли, мусор вывезли, образовалась свободная площадка. Предлагается разместить на данной территории зону рекреации для отдыха и творческого досуга. В настоящее время готовится дизайн-проект будущего сквера», — сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Руководство города рассчитывает, что новая озелененная территория станет еще одним местом притяжения туляков и туристов.

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тульская область новый сквер
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