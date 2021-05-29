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29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
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Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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Эксперты оценили влияние санкций против Белоруссии на нефтегазовую отрасль РФ

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:50
Экономика
Эксперты оценили влияние санкций против Белоруссии на нефтегазовую отрасль РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Интересы российских нефтегазовых компаний могут пострадать из-за новых санкций Запада в отношении Белоруссии.

С другой стороны, введение рестрикций и ограничений в отношении белорусского транзита и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа будет осложнено для Евросоюза. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что механизм реализации санкционной угрозы и в чем здесь наказания для Белоруссии — совершенно непонятны.

Эксперт пояснил, что участок газопровода «Ямал — Европа», проходящий по территории республики, принадлежит «Газпрому». Если Европа откажется принимать газ по этому маршруту убытки понесет российская компания, продолжая при этом платить налоги в бюджет Белоруссии. Вариант с наращиванием транзита сырья через Украину или поставки сжиженного газа (СПГ) также невыгодны для ЕС, пишет «РГ».

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш ранее заявил, что локальные санкции против Белоруссии со стороны США некритичны. Возможен ущерб из-за экономики республики, ориентированной на экспорт.

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санкции белоруссия нефтегазовая отрасль
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Все новости / Экономика / Эксперты оценили влияние санкций против Белоруссии на нефтегазовую отрасль РФ
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