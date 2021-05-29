Эксперты оценили влияние санкций против Белоруссии на нефтегазовую отрасль РФ

Москва, 29 мая. Интересы российских нефтегазовых компаний могут пострадать из-за новых санкций Запада в отношении Белоруссии.

С другой стороны, введение рестрикций и ограничений в отношении белорусского транзита и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа будет осложнено для Евросоюза. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что механизм реализации санкционной угрозы и в чем здесь наказания для Белоруссии — совершенно непонятны.

Эксперт пояснил, что участок газопровода «Ямал — Европа», проходящий по территории республики, принадлежит «Газпрому». Если Европа откажется принимать газ по этому маршруту убытки понесет российская компания, продолжая при этом платить налоги в бюджет Белоруссии. Вариант с наращиванием транзита сырья через Украину или поставки сжиженного газа (СПГ) также невыгодны для ЕС, пишет «РГ».

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш ранее заявил, что локальные санкции против Белоруссии со стороны США некритичны. Возможен ущерб из-за экономики республики, ориентированной на экспорт.