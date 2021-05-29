Девушка покалечила бывшую одноклассницу на глазах сверстников в Кузбассе

Кемерово, 29 мая. Жительницу города жестоко избила знакомая в одной из квартир в Яшкинском районе. Рукоприкладству предшествовал бурный конфликт.

Полиция начала проверку после ознакомления с видео, на котором 19-летнюю девушку избивает и унижает бывшая одноклассница, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В результате инцидента, произошедшего на кухне одной из квартир, пострадавшей были нанесены телесные повреждения.

Девушка издевалась над знакомой на глазах сверстников. В настоящий момент стражи порядка ведут поиск свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия. Причины конфликта устанавливаются.

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