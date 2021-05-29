Far Cry 6 избежит ошибок Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One

Берлин, 29 мая. Фанаты взволновались, что Far Cry 6 повторит судьбу CyberPunk 2077, однако компания Ubisoft Toronto намерена избежать проблем, которые постигли польский блокбастер.

Far Cry 6 во многом схож с Cyberpunk 2077. Оба являются амбициозной песочницей с открытым миром, который выйдет на консолях уходящего поколения. Шутер в обязательном порядке покажут перед релизом, в том числе на Xbox One и Playstation 4. Так фанаты смогут своими глазами увидеть производительность и состояние игры на своих системах.

Разработчики намерены достичь лучшего качества абсолютно на всех платформах. На Xbox Series X и PlayStation 5 удалось добиться 60 кадров в секунду с разрешением в 4К. Вероятнее всего, как и у других релизов Ubisoft, разрешения будет являться динамическим.

«Я пробовал игру на новых консолях — она работает там отлично. Однако это не означает, что консоли прошлого поколения пострадают хоть в каком-то виде», — сообщил ведущий геймдизайнер игры Дэвид Гривел.

Действие игры будет проходить на Кубе. Ранее разработчики высказывались о своем нежелании давать политические заявления о данной стране в игровом пространстве и показала презентацию первого геймплея шутера. Far Cry 6 выйдет на консолях 7 октября этого года.

Компьютерные компании годами оттачивают оригинальный сюжет, придумывая эксклюзив для своих произведений, но не у всех это выходит. Разработчиков новой компьютерной игры Resident Evil Village уличили в плагиате и обвинили в краже дизайна монстров.