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29 мая 21:01
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новостей
21:01
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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Far Cry 6 избежит ошибок Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One

Общество
Far Cry 6 избежит ошибок Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
ubisoft.com  /  Ubisoft

Берлин, 29 мая. Фанаты взволновались, что Far Cry 6 повторит судьбу CyberPunk 2077, однако компания Ubisoft Toronto намерена избежать проблем, которые постигли польский блокбастер.

Far Cry 6 во многом схож с Cyberpunk 2077. Оба являются амбициозной песочницей с открытым миром, который выйдет на консолях уходящего поколения. Шутер в обязательном порядке покажут перед релизом, в том числе на Xbox One и Playstation 4. Так фанаты смогут своими глазами увидеть производительность и состояние игры на своих системах.

Разработчики намерены достичь лучшего качества абсолютно на всех платформах. На Xbox Series X и PlayStation 5 удалось добиться 60 кадров в секунду с разрешением в 4К. Вероятнее всего, как и у других релизов Ubisoft, разрешения будет являться динамическим.

«Я пробовал игру на новых консолях — она работает там отлично. Однако это не означает, что консоли прошлого поколения пострадают хоть в каком-то виде», — сообщил ведущий геймдизайнер игры Дэвид Гривел.

Действие игры будет проходить на Кубе. Ранее разработчики высказывались о своем нежелании давать политические заявления о данной стране в игровом пространстве и показала презентацию первого геймплея шутера. Far Cry 6 выйдет на консолях 7 октября этого года.

Компьютерные компании годами оттачивают оригинальный сюжет, придумывая эксклюзив для своих произведений, но не у всех это выходит. Разработчиков новой компьютерной игры Resident Evil Village уличили в плагиате и обвинили в краже дизайна монстров.

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игра Ubisoft far cry 6
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Все новости / Общество / Far Cry 6 избежит ошибок Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
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