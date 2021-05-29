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29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:01
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
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Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
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Актриса Ольга Машная рассказала о поцелуях с Дмитрием Харатьяном

Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о поцелуях с Дмитрием Харатьяном
Prt Scr youtube.com  /  ГОСТИ online

Москва, 29 мая. Заслуженная артистка РФ Ольга Машная заявила, что на съемках фильма «Гардемарины, вперед!» у нее возникли чувства к актеру Дмитрию Харатьяну.

Ольга Машная стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущая шоу напомнила, что после выхода на экраны фильма «Гардемарины, вперед!» ее стали называть не иначе как «невеста Харатьяна».

«Я вообще влюблена в своих партнеров. Тем более Дима… Стихи писал, мы юные, молодые, замечательные», — рассказала артистка.

Участница передачи Кудрявцевой уверяет, что ее чувства были взаимными. Им нередко приходилось сниматься в романтических сценах.

«Мне кажется, что целовались по-настоящему. Во всяком случае, я. А Дима, мне кажется, в силу своего темперамента, армянской крови — тоже», — заметила 56-летняя Машная.

Многосерийный фильм режиссера Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века вышел в январе 1988 года. Картина была снята по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». Главные роли в проекте исполнили Михаил Боярский, Александр Абдулов, Ольга Машная, Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов.

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харатьян гардемарины машная
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ольга Машная рассказала о поцелуях с Дмитрием Харатьяном
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