Актриса Ольга Машная рассказала о поцелуях с Дмитрием Харатьяном

Москва, 29 мая. Заслуженная артистка РФ Ольга Машная заявила, что на съемках фильма «Гардемарины, вперед!» у нее возникли чувства к актеру Дмитрию Харатьяну.

Ольга Машная стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущая шоу напомнила, что после выхода на экраны фильма «Гардемарины, вперед!» ее стали называть не иначе как «невеста Харатьяна».

«Я вообще влюблена в своих партнеров. Тем более Дима… Стихи писал, мы юные, молодые, замечательные», — рассказала артистка.

Участница передачи Кудрявцевой уверяет, что ее чувства были взаимными. Им нередко приходилось сниматься в романтических сценах.

«Мне кажется, что целовались по-настоящему. Во всяком случае, я. А Дима, мне кажется, в силу своего темперамента, армянской крови — тоже», — заметила 56-летняя Машная.

Многосерийный фильм режиссера Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века вышел в январе 1988 года. Картина была снята по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». Главные роли в проекте исполнили Михаил Боярский, Александр Абдулов, Ольга Машная, Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов.