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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
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Встреча Путина и Байдена может стать стимулом для укрепления рубля

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:49
Экономика
Встреча Путина и Байдена может стать стимулом для укрепления рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 мая. Российская национальная валюта может повысить свою стоимость в первый месяц лета на фоне личной встречи лидеров РФ и США.

Очные переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена обещают стать самым заметным событием на валютном рынке для России, отметил руководитель аналитического центра «Банки.ру» Александр Кудрявцев в комментарии для Аиф.ru. Самым вероятным исходом он считает укрепление рубля после снятия геополитической напряженности.

«Тем не менее нельзя исключать и негативного сценария для российской валюты. Например, если встреча не состоится или перенесётся из-за очередной волны усиления геополитических трений», — заявил он.

Мировое сообщество и руководство двух стран не знают до конца, как пройдет встреча. США и Россия имеют множество вопросов для проработки. Главы министерств иностранных дел ранее обсудили возможные темы диалога Путина и Байдена.

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путин сша байден прогноз рубль встреча россия и сша валютный рынок
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