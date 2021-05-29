Встреча Путина и Байдена может стать стимулом для укрепления рубля

Москва, 29 мая. Российская национальная валюта может повысить свою стоимость в первый месяц лета на фоне личной встречи лидеров РФ и США.

Очные переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена обещают стать самым заметным событием на валютном рынке для России, отметил руководитель аналитического центра «Банки.ру» Александр Кудрявцев в комментарии для Аиф.ru. Самым вероятным исходом он считает укрепление рубля после снятия геополитической напряженности.

«Тем не менее нельзя исключать и негативного сценария для российской валюты. Например, если встреча не состоится или перенесётся из-за очередной волны усиления геополитических трений», — заявил он.

Мировое сообщество и руководство двух стран не знают до конца, как пройдет встреча. США и Россия имеют множество вопросов для проработки. Главы министерств иностранных дел ранее обсудили возможные темы диалога Путина и Байдена.