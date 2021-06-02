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07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
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Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение

Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
Федеральное агентство новостей  / 

Во всем мире 1 июня отмечают Международный день защиты детей. В честь праздника детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, от чего и от кого необходимо защищать подрастающее поколение.

«Очень важно, чтобы ребенок научился принимать решения и мыслить самостоятельно. Для этого родителям необходимо позволять ему принимать эти решения, защищать и поддерживать его. Также нужно помогать ребенку расти, развиваться и становиться успешным», — объяснила психолог.

Наталья Наумова добавила, что порой родители хотят воплотить в ребенке все свои несбывшиеся мечты, но это неправильно.

«Важно, чтобы родители не подстраивали детей под себя и не заставляли проживать не свою, а их жизнь. Ребенку нужно всегда предлагать, а не навязывать. Часто ребенок сопротивляется этому, потому что у него имеются свои мысли, идеи и желания. Несмотря на это, родители направляют детей на определенную деятельность, о которой мечтали сами. Ребенок, по сути, соглашаясь соответствовать ожиданиям мамы, проживает не свою жизнь», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

Детский психолог рассказала, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
pixabay.com  / natik_1123

Так в подростке копятся обиды. Ребенок начинает внушать себе, что от него в этом мире ничего не зависит, а это, в свою очередь, может привести к эмоциональному срыву.

«Родителям необходимо внушить ребенку уверенность в том, что он молодец, и то, что он многое может. И даже если он ошибется, то все можно исправить. Детям нужно дать принятие и окружить его любовью, по мере необходимости оказывать помощь и поддержку. Сейчас очень много информации, которая не всегда безвредна. Взрослые хотят оградить от такого потока своих детей, но зачастую это невозможно», — добавила психолог.

За то, что ребенок посмотрел какой-то травмирующий контент в интернете, ругать его нельзя, объясняет Наталья Наумова. Лучше принять эту ситуацию и спокойно объяснить подростку, что всегда можно обратиться к родителям за помощью, и обсудить волнующие его темы.

Ранее ФАН рассказывал, что в первый день лета многие страны мира отмечают один из важнейших праздников — Международный день защиты детей, а также назвал главные традиции этого дня в России.

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дети детский психолог день защиты детей
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