Массовое ДТП под Челябинском привело к гибели водителя фургона

Челябинск, 29 мая. Маршрутка на огромной скорости вылетела на встречную полосу. Есть погибшие. Полиция устанавливает причины трагедии.

Смертельная авария произошла в Копейске недалеко от дома №74 на улице Федотьева. По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением на изгибе дороги, в результате чего фургон вылетел на полосу встречного движения, где двигалась «Газель». От удара последняя буквально разлетелась на части. Затем произошло столкновение фургона с легковушкой Kia Ceed.

Водитель Ford Transit получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Пострадали водители «Газели» и иномарки. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, сообщал ФАН. Мужчина застрял за рулем автомобиля и не смог выбраться во время его возгорания.