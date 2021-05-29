Эксперт оценил реакцию молодежи Украины на насаждаемую украинизацию

Киев, 29 мая. Эксперт Александр Каревин прокомментировал процесс украинизации населения Украины и указал на новые тенденции, которые наблюдаются среди молодежи.

Основным языком общения для большей части населения Украины до сих пор остается русский. Однако Киев прикладывает усилия для изменения данного положения дел, насильственно насаждая украинский язык, стремясь украинизировать все население без учета национального разнообразия страны. Подобное развитие событий в интервью сетевому изданию «Украина.ру» прокомментировал украинский историк Александр Каревин. Эксперт отметил, что в настоящее время «бытовой язык на Украине — это даже не украинский, а суржик, смесь русского, украинского, какие-то гибриды».

Он отметил, что большинство украинцев, которые считают, что разговаривают на украинском, в реальности общаются именно на суржике. В данном контексте эксперт указал на неожиданные новые тренды, которые из-за сопротивления насильственной украинизации начинают наблюдаться в молодежной среде.

«Современная молодая интеллигенция достаточно хорошо владеет английским, и заимствования идут уже непосредственно из английского языка», — заявил Каревин, указывая на формирование в стране условно «английского суржика».

Одновременно с этим даже местные радикалы, ратующие за использование в стране чисто украинского языка, сами им не владеют на должном уровне. Также в стране остается множество людей, «которые хотят говорить только на русском, но основная масса молодежи приспосабливается».

Ранее сообщалось о противодействии населения отдельных украинских регионов процессу насильственной украинизации страны.