Эксперт оценил реакцию молодежи Украины на насаждаемую украинизацию

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
Все новости
29 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
Все новости

Эксперт оценил реакцию молодежи Украины на насаждаемую украинизацию

Политика
Эксперт оценил реакцию молодежи Украины на насаждаемую украинизацию
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 29 мая. Эксперт Александр Каревин прокомментировал процесс украинизации населения Украины и указал на новые тенденции, которые наблюдаются среди молодежи.

Основным языком общения для большей части населения Украины до сих пор остается русский. Однако Киев прикладывает усилия для изменения данного положения дел, насильственно насаждая украинский язык, стремясь украинизировать все население без учета национального разнообразия страны. Подобное развитие событий в интервью сетевому изданию «Украина.ру» прокомментировал украинский историк Александр Каревин. Эксперт отметил, что в настоящее время «бытовой язык на Украине — это даже не украинский, а суржик, смесь русского, украинского, какие-то гибриды».

Он отметил, что большинство украинцев, которые считают, что разговаривают на украинском, в реальности общаются именно на суржике. В данном контексте эксперт указал на неожиданные новые тренды, которые из-за сопротивления насильственной украинизации начинают наблюдаться в молодежной среде.

«Современная молодая интеллигенция достаточно хорошо владеет английским, и заимствования идут уже непосредственно из английского языка», — заявил Каревин, указывая на формирование в стране условно «английского суржика».

Одновременно с этим даже местные радикалы, ратующие за использование в стране чисто украинского языка, сами им не владеют на должном уровне. Также в стране остается множество людей, «которые хотят говорить только на русском, но основная масса молодежи приспосабливается».

Ранее сообщалось о противодействии населения отдельных украинских регионов процессу насильственной украинизации страны.

Вернуться назад

украина политика язык украинизация русский
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 134994 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 96670 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 72080 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 71947 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 51229 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Политика / Эксперт оценил реакцию молодежи Украины на насаждаемую украинизацию
Рейтинг@Mail.ru