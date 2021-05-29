Бойцы ВСУ 15 раз за неделю обстреляли окраины ЛНР

Луганск, 29 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины 15 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Согласно информации, бойцы ВСУ произвели обстрел прифронтовых населенных пунктов Лозовое и Логвиново на дебальцевском направлении. Известно, что под обстрелом также оказались поселки Золотое-5, Молодежное, Калиново и Калиново-Борщеватое.

В Народной милиции ЛНР подчеркивают, что огонь велся с применением стрелкового оружия, а также ручных и автоматических гранатометов.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ возводят фортификационные сооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.